Футболіст перебував у статусі вільного агента.

СК Полтава на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із захисником Богданом Білошевським.

Деталі угоди із 26-річним українцем не розголошуються.

Попереднім клубом вихованця київського Динамо був одеський Чорноморець, який він залишив у лютому. У першій половині сезону Білошевський провів лише один матч у Першій лізі, відігравши на полі 18 хвилин.

До "моряків" Богдан виступав за Олександрію та чернігівську Десну.

Після 24 турів СК Полтава набрала 11 очок та посідає останнє місце в УПЛ. Свій наступний матч полтавці проведуть проти Колоса – гра запланована на 24 квітня.