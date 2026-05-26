Наступним викликом для Томіясу стане Чемпіонат Світу.

Такехіро Томіясу офіційно попрощався з Аяксом після завершення короткострокової співпраці з амстердамським клубом. Японський захисник, який приєднався до команди минулої зими, опублікував звернення до вболівальників у своїх соціальних мережах.

27-річний футболіст переходив до Аякса після тривалого відновлення від травми, тому певний час набирав форму. У підсумку Томіясу провів дев’ять матчів за клуб — сім у чемпіонаті Нідерландів та ще два у плей-офф.

У своєму зверненні захисник подякував уболівальникам і визнав, що сезон склався не так, як очікувалося: “Це були лише п’ять місяців, але я хочу подякувати всім, хто підтримував Аякс. Звичайно, це не той сезон, який ми хотіли провести, і ніхто не задоволений тим місцем, на якому ми завершили чемпіонат. Я хотів дати значно більше, мав зробити більше для цього клубу, але все склалося не так, як я сподівався”.

Попри це, Томіясу позитивно оцінив перспективи команди: “У цьому клубі дуже багато талановитих гравців, і я впевнений, що Аякс повернеться туди, де йому місце. Дякую гравцям, тренерському штабу та всім уболівальникам за теплий прийом і підтримку. Я цього не забуду”.

Тепер на захисника чекає виступ у складі збірної Японії на Чемпіонаті Світу. До заявки на турнір його викликав головний тренер команди Хадзіме Моріясу. Перший матч японці проведуть 14 червня проти Нідерландів.