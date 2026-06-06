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Коуч Агробізнеса поділився своїми думками після гри з Кудрівкою.

Головний тренер Агробізнеса Олександр Чижевський прокоментував нічийний результат у першому матчі плейоф за місце в УПЛ проти Кудрівки (0:0).

"Позитивні емоції. Грали проти організованої команди, яка останнім часом хороші матчі проводила, наприклад, з Динамо. Розуміли, що не будемо грати першим номером. Треба було надійно зіграти в обороні і чекати своїх моментів. У першому таймі був напівмомент. У другому таймі якби гравці холоднокровніше працювали в завершальній фазі, то могли б щось витиснути. У перерві сказали, щоб вони сміливіше втикалися в суперників. Позиційна оборона – це добре, але треба вступати у відбір, нав’язувати агресію і не відходити від гри, яку хочемо бачити, щоб агресію додали в лінію атаки. Десь вдавалися контратаки, але завжди хочеться кращого. Цим результатом я задоволений, але основний матч чекає дев'ятого числа.

Чому притислися наприкінці зустрічі? У футболістів є така думка, щоб зберегти рахунок, бо є другий матч. Плюс наїлися, але витримали темп. Гаврушко вже судоми ловив, але він зробив великий об’єм роботи. У Кузьміна в атаці було багато браку. Не скажу, що Кудрівка створила багато моментів. Команда рік провела в УПЛ і набралася досвіду, чого нам не вистачає. У суперника є більш кваліфіковані футболісти, але ми тягнемось до того, щоб стати кращими. У другому таймі був такий період, що якби ми перехопили ініціативу, то не варто було щось змінювати. Ще в перерві говорили, що хвилин 20 і доведеться робити заміни, тому що крайні хави та центральний нападник дуже великий об’єм роботи виконали при відборі і треба було освіжити.

На початку сезону збираємося, ставимо цілі. Якщо не ставити цілі – гравці не будуть рости, за ними не будуть стежити, якщо команда буде бовтатися на дні. Коли команда нагорі, то і попит на гравців з’являється. Кажу їм: “Вам треба засвітитися”. Футболіст ставить ціль грати в УПЛ. Будь ласка, виходьте на поле і показуйте. Ми робимо свою роботу.

В соцмережах писали, що Агробізнес здає матчі і не буде нікуди виходити. Хотілося донести футболістам, щоб закрити роти. Як буде – побачимо дев'ятого числа. Не було конкретного завдання, щоб правдами і неправдами вийти в УПЛ. Ми виходимо за рахунок своєї гри, нам ніхто не допомагає, чесно працюємо. Те, що ми маємо – дякуємо президенту клубу. Зіграли на хорошому рівні, якщо так зіграємо ще дев'ятого – від цього з’являється клас команди", — наводить слова Чижевського УПЛ ТБ.

На Football.uа доступний для перегляду відеоогляд матчу Кудрівка — Агробізнес.