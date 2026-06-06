Ізраїльський хавбек продовжить виступати в УПЛ.
Бар Лін, ФК Кривбас
06 червня 2026, 13:19
Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання повноцінного контракту із півзахисником Баром Ліном.
Керівництво криворізького клубу ухвалило рішення викупити контракт 21-річного ізраїльтянина у Маккабі Тель-Авів. Гравець підписав контракт на чотири роки.
За даними Transfermarkt, сума трансферу становила 250 тисяч євро.
Минулого сезону Лін провів 28 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав одну гольову передачу.
За підсумками сезону Кривбас зайняв сьоме місце в УПЛ.
Раніше повідомлялося, що Кривбас вирішив не викуповувати Рохаса.