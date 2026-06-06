Україна

Ізраїльський хавбек продовжить виступати в УПЛ.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання повноцінного контракту із півзахисником Баром Ліном.

Керівництво криворізького клубу ухвалило рішення викупити контракт 21-річного ізраїльтянина у Маккабі Тель-Авів. Гравець підписав контракт на чотири роки.

За даними Transfermarkt, сума трансферу становила 250 тисяч євро.

Минулого сезону Лін провів 28 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав одну гольову передачу.

За підсумками сезону Кривбас зайняв сьоме місце в УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Кривбас вирішив не викуповувати Рохаса.