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За словами медичного штабу, кардіостимулятор миттєво відреагував на збій у роботі серця, завдяки чому футболіст швидко прийшов до тями та зміг самостійно покинути поле.

Товариський поєдинок між збірними Данії та України довелося перервати на 65-й хвилині, коли лідер данців Крістіан Еріксен раптово знепритомнів. Ситуація миттєво нагадала футбольній спільноті події Євро-2020, проте цього разу найгіршого вдалося уникнути завдяки попередньо вжитим медичним заходам.

Після інциденту лікар збірної Данії Мортен Бесен заспокоїв уболівальників.За його словами, ключову роль відіграв імплантований кардіовертер-дефібрилятор (ІКД) — спеціальний кардіостимулятор, який Еріксен носить уже кілька років.

Як я бачу, кардіостимулятор відреагував належним чином. Еріксен ненадовго був непритомний, але дуже швидко прийшов до тями. Крістіан добре почувається і сам пішов з поля", — прокоментував перші хвилини після падіння Мортен Бесен.

Зараз 34-річний півзахисник перебуває під наглядом фахівців у клініці. Медичний штаб збірної продовжує моніторити ситуацію та запевняє, що життю футболіста нічого не загрожує.

"Зараз він пройде додаткові обстеження в лікарні, щоб з’ясувати, що стало причиною інциденту. Ми постійно підтримуємо зв’язок із ним та лікарями лікарні. Але Крістіан почувається добре, і він попросив мене передати його вітання всім гравцям і сказати їм, що з ним усе гаразд", — підкреслив лікар збірної Данії.

Нагадаємо, під час матчу проти Фінляндії на Євро-2020 гравець пережив зупинку серця. Саме після того випадку йому встановили ІКД. Отримавши спеціальний дозвіл, він повернувся на поле у 2022 році (через вісім місяців після інциденту) у складі англійського Брентфорда.

Далі були три роки у складі Манчестер Юнайтед, а минулого літа Еріксен перейшов до німецького Вольфсбурга. У сезоні 2025–2026 Бундесліги він відіграв 34 матчі, але за підсумками кампанії, вовки у плейоф вилетіли до нижчого дивізіону.

Варто відзначити, що гра проти збірної України, яку довелося зупинити, стала для Еріксена 151-м матчем у футболці національної команди Данії.