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Капітан Данії прокоментував інцидент під час товариського матчу проти України.

Напередодні товариський матч національних збірних Данії та України завершився рецидивом серцевих проблем півзахисника "червоної гвардії" Крістіана Еріксена.

Данія — Україна 2:1 Відео голів та огляд матчу 07.06.2026

Після завершення гри півзахисник та капітан данців П’єр-Еміль Гейб’єрг прокоментував цей інцидент.

"Було вкидання з ауту, тому я підійшов ближче до межі поля й не побачив початок епізоду. Потім я обернувся і побачив Крістіана, який прямував у напрямку технічної зони, і оскільки ми добре знайомі з його станом здоров’я, то одразу зрозуміли, що це щось означає.

Але хочу відзначити, як усі на полі відреагували: надзвичайно швидко та з максимальною повагою. Я можу лише похвалити мужність тих, хто піклувався про Крістіана на полі.

Зараз я не можу сказати нічого більше, аніж те, що ти отримуєш шок у таких ситуаціях, і зараз найголовніше, що Крістіан добре справляється з цим усім", — заявив данський виконавець.

Національна збірна Данії наступний матч проведе в гостях у Норвегії в рамках Ліги націй УЄФА.