Капітан луганської команди оцінив сезон для Зорі.
Пилип Будківський, ФК Зоря
09 червня 2026, 16:26
Нападник та капітан Зорі Пилип Будківський підбив підсумки сезону для луганської команди, а також розповів про свої плани на майбутнє.
"Зорі протягом чемпіонату не вистачало концентрації. Десь, також фарту. Якщо будемо грати концентрованіше, надійніше в обороні, більше моментів реалізовувати, то в наступному році будемо вище в таблиці.
Велика вдячність всім, хто вболіває за нас. Тим, хто залишився в Луганську, тим, хто переїхав в інші міста України та тим, хто підтримує нас з окопів. Ми повинні це розуміти і дякувати за це. Виходимо на поле, щоб перемагати і для вас теж.
Нападнику треба вісім-десять м'ячів забивати в сезоні. Вдалося показати таку результативність тільки завдяки команді. Моменти створювали разом, разом і реалізовували. Всі в цілому рухаються далі та ростуть в ігровому плані. Хочеться прогресувати, не зважаючи на вік.
Хочеться рухатись далі, вдосконалюватись. Буду грати стільки, скільки дозволить здоров'я. Чотири-шість років. Скільки вистачить сил, стільки й буду грати", — наводить слова Будківського прес-служба клубу.
За підсумками сезону Зоря посіла восьме місце в УПЛ.
Також зазначимо, що Будківського було визнано найкращим гравцем Зорі за версією вболівальників у сезоні-2025/26.