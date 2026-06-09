Україна

Капітан луганської команди оцінив сезон для Зорі.

Нападник та капітан Зорі Пилип Будківський підбив підсумки сезону для луганської команди, а також розповів про свої плани на майбутнє.

"Зорі протягом чемпіонату не вистачало концентрації. Десь, також фарту. Якщо будемо грати концентрованіше, надійніше в обороні, більше моментів реалізовувати, то в наступному році будемо вище в таблиці.

Велика вдячність всім, хто вболіває за нас. Тим, хто залишився в Луганську, тим, хто переїхав в інші міста України та тим, хто підтримує нас з окопів. Ми повинні це розуміти і дякувати за це. Виходимо на поле, щоб перемагати і для вас теж.

Нападнику треба вісім-десять м'ячів забивати в сезоні. Вдалося показати таку результативність тільки завдяки команді. Моменти створювали разом, разом і реалізовували. Всі в цілому рухаються далі та ростуть в ігровому плані. Хочеться прогресувати, не зважаючи на вік.

Хочеться рухатись далі, вдосконалюватись. Буду грати стільки, скільки дозволить здоров'я. Чотири-шість років. Скільки вистачить сил, стільки й буду грати", — наводить слова Будківського прес-служба клубу.

За підсумками сезону Зоря посіла восьме місце в УПЛ.

Також зазначимо, що Будківського було визнано найкращим гравцем Зорі за версією вболівальників у сезоні-2025/26.