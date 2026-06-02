Захисник Зорі Андерсон Джордан підбив підсумки минулого сезону для луганської команди.

"Непоганий сезон в цілому. Але всі ми розуміємо, що могли бути вище в таблиці. Вболівальники нашої команди звикли бачити нас там, нагорі. Тим не менш, вважаю, що з кожним новим поєдинком ми прогресували, більше розуміли вимоги тренерського штабу.

Всі також розуміють — треба гарно підготуватися до нового чемпіонату. Наша команда може і повинна бути вище. В нас якісний склад. Думаю, керівництво проведе трансферну політику, ми ще підсилимось і все буде добре.

В деяких матчах нам не вистачало концентрації. Були ігри, де ми програвали чи втрачали очки наприкінці поєдинків. Такого не повинно бути. Якщо хочемо ставати кращими та здобувати перемоги частіше, то треба не допускати помилок такого плану. Кожна гра важлива, не зважаючи на суперника.

Який матч був найважчим саме для захисників? Це матч проти Динамо. Складніше було грати проти киян, тому що в них теж була складна турнірна ситуація, як в нас і вони постійно були націлені на атаку, створювали серйозний тиск на оборону. Було важко. Складніше всього було грати проти Пономаренка. Він дуже багато рухався, не зупинявся. Треба було шукати його, бути завжди поруч.

Який з двох своїх м’ячів запам’ятався більше? Для мене більше запам’яталася перша гра проти Кудрівки, тому що це був початок чемпіонату. Важлива була перемога. До того ж мені асистував Жуніньо.

В перший частині сезону ми мали надію виграти більше матчів та бути якомога вище. Десь втрачали пункти, десь програвали, десь не вистачало концентрації. Будемо над цим працювати. На мою думку, з кожним новим матчем другої половину сезону ми ставали кращими.

Відпустка? Перш за все, я зустрічаюсь з рідними в Сан-Паулу. Деякий час проводжу з мамою. Потім, разом із друзями відправлюся в Ріо на пляж Копакабана. Ну а потім вже знов до роботи", — наводить слова Джордана прес-служба клубу.

За підсумками сезону Зоря посіла восьме місце в УПЛ.