Україна

Дивіться відео найкращих моментів перехідного матчу чемпіонату України, який відбувся 9 червня 2026 року.

Лівий Берег у перехідному матчі-відповіді плейоф за місце в українській Прем'єр-лізі на своєму полі мінімально обіграв Олександрію (1:0).

Єдиний і переможний гол був забитий наприкінці першого тайму, коли на 45 хвилині влучним ударом головою після стандарту відзначився колишній гравець "містян" Євген Банада.

Таким чином, Лівий Берег повертається до УПЛ, а Олександрія будуватиме нову команду у Першій лізі.

До вашої уваги відео найкращих моментів першого матчу Лівий Берег — Олександрія:

Лівий Берег — Олександрія 1:0

Гол: Банада, 45.

Лівий Берег: Жмурко — Соколов, Коваленко, Самар, Сіднней — Косовський, Банада — Воробчак (Осей Бонсу, 90+2), В. Волошин (Тіщенко, 69), Шастал — Н. Волошин (Венделл, 63).

Олександрія: Макаренко — Шулянський (Кремчанін, 86), Кампуш, Боль (Хуссейн, 79), Власюк (Беїратче, 86) — Родрігеш, Ващенко, Булеца — Цара, Ндіага, Жонатан (Кастільйо, 46).

Попередження: Венделл, Косовський — Ващенко, Беїратче, Шастал.