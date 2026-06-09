Дивіться відео найкращих моментів перехідного матчу чемпіонату України, який відбувся 9 червня 2026 року.
Лівий Берег — Олександрія, ФК Лівий Берег
09 червня 2026, 18:17
Лівий Берег у перехідному матчі-відповіді плейоф за місце в українській Прем'єр-лізі на своєму полі мінімально обіграв Олександрію (1:0).
Єдиний і переможний гол був забитий наприкінці першого тайму, коли на 45 хвилині влучним ударом головою після стандарту відзначився колишній гравець "містян" Євген Банада.
Таким чином, Лівий Берег повертається до УПЛ, а Олександрія будуватиме нову команду у Першій лізі.
До вашої уваги відео найкращих моментів першого матчу Лівий Берег — Олександрія:
Лівий Берег — Олександрія 1:0
Гол: Банада, 45.
Лівий Берег: Жмурко — Соколов, Коваленко, Самар, Сіднней — Косовський, Банада — Воробчак (Осей Бонсу, 90+2), В. Волошин (Тіщенко, 69), Шастал — Н. Волошин (Венделл, 63).
Олександрія: Макаренко — Шулянський (Кремчанін, 86), Кампуш, Боль (Хуссейн, 79), Власюк (Беїратче, 86) — Родрігеш, Ващенко, Булеца — Цара, Ндіага, Жонатан (Кастільйо, 46).
Попередження: Венделл, Косовський — Ващенко, Беїратче, Шастал.