Україна

Останній сезон у кар'єрі українця став для нього 20 в УПЛ.

Колишній півзахисник Колоса та збірної України Тарас Степаненко завершив кар'єру за підсумками сезону, який став для нього 20 у кар'єрі в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

За цим показником 36-річний українець зрівнявся із двома колишніми воротарями – Олександром Горяїновим та Андрієм П'ятовим, що дозволило їм трьом входити до топ-5.

Лідером рейтингу є Олександр Шовковський, на рахунку якого 24 сезони в УПЛ, а друге місце у Олега Шелаєва – 21.

Також зазначається, що вже колишній півзахисник Металіста 1925 Владислав Калітвінцев провів свій 16 сезон в УПЛ, а Ігор Пердута (Зоря) та Андрій Цуріков (Колос) відіграли 15 кампанію в елітному дивізіоні.

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