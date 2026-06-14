Україна

Український захисник провів пів сезону в Туреччині та зіграв 16 матчів за клуб із Суперліги.

Захисник київського Динамо Олександр Сирота завершує виступи за турецький Амедспор і повертається до українського клубу після завершення орендної угоди. Про це повідомляє Mucadele.

Футболіст приєднався до Амедспора на правах оренди 29 січня 2026 року, а його період виступів у клубі завершується 30 червня 2026 року.

За час перебування в Туреччині 26-річний центральний захисник провів 16 офіційних матчів, відзначився однією результативною передачею та отримав лише одну жовту картку. Він був залучений до складу команди в період боротьби за підвищення в класі та стабільно виходив у старті.

Після завершення оренди Сирота повернеться до розташування Динамо, де визначатиметься його подальша роль у складі київського клубу.