Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Лідер збірної Бразилії визнав проблеми команди після нічиєї на старті чемпіонату світу-2026.

Вінгер збірної Бразилії Вінісіус Жуніор прокоментував нічийний результат у поєдинку першого туру чемпіонату світу-2026 проти Марокко (1:1), визнавши, що його команда не показала свого найкращого футболу.

"Ми дуже погано зіграли у першому таймі. Пропущений гол серйозно ускладнив завдання. Стартові матчі на великих турнірах завжди складаються непросто. Нам потрібно вдосконалюватися та прогресувати з кожною грою. Чемпіонат світу тільки починається, тут немає легких матчів.

Я вірю, що можу значно покращити свою гру. Я забив гол, але технічно не показав себе на 100 %. Проте я вірю, що можу стати ще кращим і більше допомагати команді в атаці. Ми маємо вдосконалюватися й розвиватися, щоб виграти турнір.

На попередньому чемпіонаті світу я був значно молодшим. Зараз у мене більше досвіду, але й більше відповідальності. Думаю, я готовий до всього, що чекає на мене на цьому турнірі. Поля тут відрізняються, дуже спекотно, і нам потрібно адаптуватися, тому що все відбувається дуже швидко", — підсумував бразилець.

Нагадаємо, матч між Бразилією та Марокко завершився внічию 1:1. Єдиний гол у складі п’ятиразових чемпіонів світу записав на свій рахунок саме Вінісіус Жуніор, який за підсумками зустрічі був визнаний найкращим гравцем матчу.