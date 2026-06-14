Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер збірної Швейцарії вважає, що команді забракло ефективності в атаці та холоднокровності в кінцівці зустрічі.

Головний тренер збірної Швейцарії Мурат Якін прокоментував нічию з Катаром (1:1) у матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу-2026. Наставник визнав, що його команда втратила перемогу через нереалізовані моменти та помилки наприкінці поєдинку.

"Це прикро. Ми не отримали належної винагороди за докладені зусилля. У завершальній стадії атак нам не вистачило ефективності. Такий футбол: якщо ти не забиваєш, забивають тобі. Суперник діяв надійно в обороні. А за мінімальної переваги, за рахунку 1:0, суперник продовжує вірити в успіх.

Вони зловили нас у самий невідповідний момент, і ми вже не змогли відреагувати. У ході матчу ми тримали гру під контролем, але наприкінці не вистачило трохи футбольного розуму", — заявив Якін.

Нагадаємо, збірна Швейцарії була близькою до перемоги, однак пропустила вирішальний м’яч у компенсований час і розпочала виступ на чемпіонаті світу-2026 з нічиєї проти Катару.