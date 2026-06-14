Україна

Кияни визначили графік спарингів у межах підготовки до сезону-2026/2027.

Київське Динамо розпочало підготовку до нового сезону після виходу з відпустки та визначило програму контрольних матчів під час літніх зборів в Австрії.

У межах підготовчого етапу команда проведе кілька спарингів проти європейських суперників різного рівня.

Розклад контрольних матчів Динамо:

20.06 — Славія (Прага, Чехія)

24.06 — Жиліна (Словаччина)

28.06 — Вєчиста (Краков, Польща)

02.07 — суперник уточнюється

03.07 — ЛАСК (Австрія)

У клубі зазначають, що графік може зазнавати змін та доповнюватися новими поєдинками, про що буде повідомлено додатково на офіційних ресурсах Динамо.