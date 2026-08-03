У разі проходу Карабаха київський клуб зустрінеться з переможцем пари Твенте — ДАК у вирішальному раунді відбору.
Динамо, фото Динамо
03 серпня 2026, 15:28
У Ньйоні відбулося жеребкування раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2026/27.
Серед учасників процедури було й київське Динамо, яке продовжує боротьбу за вихід до основного етапу турніру.
Якщо команда Игоря Костюка подолає азербайджанський Карабах у третьому кваліфікаційному раунді, то в наступній стадії зустрінеться з переможцем протистояння між нідерландським Твенте та словацьким ДАКом.
Поєдинки третього кваліфікаційного раунду за участю Динамо та Карабаха заплановані на 6 і 13 серпня.
Матчі плей-оф кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 20 та 27 серпня. Саме за їхніми підсумками визначаться команди, які здобудуть путівки до основного етапу турніру.