Ліга конференцій

У разі проходу Карабаха київський клуб зустрінеться з переможцем пари Твенте — ДАК у вирішальному раунді відбору.

У Ньйоні відбулося жеребкування раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2026/27.

Серед учасників процедури було й київське Динамо, яке продовжує боротьбу за вихід до основного етапу турніру.

Якщо команда Игоря Костюка подолає азербайджанський Карабах у третьому кваліфікаційному раунді, то в наступній стадії зустрінеться з переможцем протистояння між нідерландським Твенте та словацьким ДАКом.

Поєдинки третього кваліфікаційного раунду за участю Динамо та Карабаха заплановані на 6 і 13 серпня.

Матчі плей-оф кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 20 та 27 серпня. Саме за їхніми підсумками визначаться команди, які здобудуть путівки до основного етапу турніру.