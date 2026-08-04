Турецький клуб упевнений у трансфері єгипетської зірки, однак Бешикташ не втрачає надії.
Салах, gettyimages
04 серпня 2026, 16:42
Трабзонспор стає дедалі ближчим до підписання Мохамеда Салаха. Про це повідомляє TEAMtalk.
За інформацією джерела, керівництво клубу впевнене, що зможе оформити найгучніший трансфер в історії команди, підписавши 34-річного єгипетського вінгера.
Водночас Бешикташ також продовжує боротьбу за футболіста та вважає, що саме їхня фінансова пропозиція є найпривабливішою. Попри це, наразі найімовірнішим варіантом для Салаха вважається переїзд саме до Туреччини.
Нагадаємо, єгипетський нападник залишив Ліверпуль у статусі вільного агента після завершення минулого сезону. За період виступів у складі мерсисайдців Салах двічі виборював титул чемпіона Англії, а також ставав переможцем Ліги чемпіонів, Клубного чемпіонату світу та Суперкубка УЄФА.