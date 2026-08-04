Туреччина

Турецький клуб упевнений у трансфері єгипетської зірки, однак Бешикташ не втрачає надії.

Трабзонспор стає дедалі ближчим до підписання Мохамеда Салаха. Про це повідомляє TEAMtalk.



За інформацією джерела, керівництво клубу впевнене, що зможе оформити найгучніший трансфер в історії команди, підписавши 34-річного єгипетського вінгера.



Водночас Бешикташ також продовжує боротьбу за футболіста та вважає, що саме їхня фінансова пропозиція є найпривабливішою. Попри це, наразі найімовірнішим варіантом для Салаха вважається переїзд саме до Туреччини.

Нагадаємо, єгипетський нападник залишив Ліверпуль у статусі вільного агента після завершення минулого сезону. За період виступів у складі мерсисайдців Салах двічі виборював титул чемпіона Англії, а також ставав переможцем Ліги чемпіонів, Клубного чемпіонату світу та Суперкубка УЄФА.