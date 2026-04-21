Україна: Перша ліга

Керівництво полтавської команди звернулося до вболівальників по грошову допомогу.

Полтавська Ворскла переживає один із найскладніших періодів у своїй багаторічній історії. Через серйозні труднощі клуб був змушений піти на безпрецедентний крок — відкрити Банку для збору донатів від небайдужих уболівальників та всіх прихильників українського футболу.

У своєму офіційному зверненні представники команди відверто визнали наявність кризи. Наразі керівництво активно працює над залученням стратегічного партнера та нового інвестора, однак такі переговори є складним процесом, який потребує часу.

Тим часом фінансова підтримка для функціонування клубу необхідна негайно. Саме тому головним інструментом порятунку на сьогодні стала краудфандингова ініціатива. У Ворсклі наголошують, що зараз важлива абсолютно кожна гривня, і закликають фанатів долучитися до збору.

"Ворскла — це більше, ніж команда. Це серце Полтави. Це тисячі дитячих мрій у нашій школі. Це роки боротьби, перемог і людей, які живуть цим клубом. Сьогодні кожен донат — це не просто допомога. Це можливість для клубу втриматися і рухатися далі вже зараз", — йдеться у щемливій заяві клубу.

Крім безпосередньо фінансових внесків, полтавці просять про максимальний розголос та інформаційну підтримку. Гаслом цієї рятувальної кампанії стали слова: "Зараз Ворсклі потрібні свої".

Станом на зараз полтавська Ворскла посідає 14-те місце у турнірній таблиці Першої ліги, маючи у своєму активі 24 очки після 24 зіграних турів. Наступний поєдинок команда проведе на виїзді проти ФК Чернігів. Цей матч запланований на неділю, 26 квітня 2026 року.

Нагадаємо, нещодавно Ворскла отримала шостий трансферний бан від УЄФА.