Україна: Перша ліга

Керманич Буковини прокоментував успіх його команди.

Чернівецька Буковина напередодні оформила достроковий вихід до української Прем’єр-ліги з першої сходинки Першої ліги.

Головний тренер "жовто-чорних" Сергій Шищенко прокоментував радісну подію для його колективу.

"Це неймовірно щирі емоції. Дуже приємно переживати цей момент, тому що це — історична подія для клубу, для міста, для вболівальників. Я дуже вдячний нашим вболівальникам за підтримку. Я дуже вдячний Володимиру Михайловичу Дубинському, тому що він подарував нам ці емоції. Без нього цього всього не було б. Також я дуже вдячний хлопцям за ту гру, яку вони демонстрували впродовж цього сезону.

Хоча сезон ще триває, але ми вже в Прем’єр-лізі, і ці емоції дуже важко передати словами — їх потрібно відчувати! Я також дуже вдячний усім працівникам клубу. Вони заслуговують на це не менше, аніж усі ми, адже це наша спільна перемога.

Вихід Буковини до УПЛ — це велика подія для міста, і я вдячний усім, хто до цього причетний.

Ми розуміли, що вже дуже близькі до цієї історичної події — виходу Буковини в УПЛ. І, звісно, я побачив радість, щирі емоції, які словами навіть складно передати. Хлопці на це заслужили. Зараз усі телефонують, пишуть, вітають.

Думаю, що це додасть нам впевненості. Ми виконали одне завдання — вийшли в УПЛ. Але в нас залишаються й інші цілі. Ми хочемо стати чемпіонами Першої ліги і, звісно, хочемо вийти у фінал Кубка України. Цей неймовірний позитив, ці емоції справді окриляють нас і допоможуть діяти ще впевненіше у протистоянні з Динамо", — заявив український фахівець.

Наразі в Буковини 66 очок після 24 матчів, тоді як найближчий конкурент, одеський Чорноморець, має 54 залікових бали.