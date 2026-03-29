Україна: Перша ліга

Завершились матчі 20 туру Першої ліги.

Матч 20-го туру між Черніговом та київським Лівим Берегом подарував справжню сенсацію. Господарі, які в минулому турі розгромно поступилися Феніксу-Маріуполь на тлі втоми після чвертьфіналу Кубку, мали достатньо часу на відновлення і вийшли на поле з максимальною мотивацією.

Натомість Лівий Берег, який втратив важливі очки в Івано-Франківську тиждень тому, у разі перемоги міг повернутися на другу сходинку турнірної таблиці, проте гра пішла зовсім не за сценарієм киян.

Господарі почали шокувати підопічних Олександра Рябоконя з перших хвилин. Вже на третій хвилині Койдан небезпечно пробивав з-за меж штрафного майданчика, але голкіпер гостей Механів врятував ситуацію.

Втім, вже через чотири хвилини сіверяни святкували успіх: Сердюк розкішним ударом метрів з 15-ти не залишив воротарю жодних шансів, відкривши рахунок у матчі. Після забитого м'яча футболісти Чернігова не зупинилися і продовжили тиснути. Подвоїти перевагу міг Новіков, проте м'яч після його удару влучив у стійку.

Кияни, яким знову було некомфортно грати першим номером, намагалися відповісти: Якимів змарнував чудову нагоду після подачі Шастала, не влучивши у площину, а з ударом Вікентія Волошина впевнено впорався голкіпер господарів Татаренко.

Розв'язка першої половини настала у компенсований час, коли Новіков ударом з-за меж штрафного після передачі Картушова застав зненацька Механіва — 2:0 на користь Чернігова перед самою перервою. Шокуючий перший тайм для киян плавно перейшов у катастрофічний другий.

Одразу після виходу з роздягалень Безбородько відзначився своїм дебютним голом за чернігівський клуб, довівши рахунок до розгромного — 3:0. Варто віддати належне тренерському штабу Чернігова, який досконало вивчив суперника та повністю нейтралізував усі сильні сторони столичного колективу.

Господарі продовжували атакувати, і в середині другого тайму Новіков оформив дубль, вдало зігравши після подачі Мироненка з кутового — 4:0. Такого побиття гостей не очікував ніхто.

Ця перемога стала історичною для сіверян, адже Чернігів вперше у своїй історії здолав Лівий Берег в офіційному матчі. Тим часом весняна частина сезону для киян розпочинається вкрай невдало: лише один здобутий бал за два тури, а тривала безпрограшна серія головного тренера Олександра Рябоконя добігла кінця.

Чернігів - Лівий Берег 4:0

Голи: Сердюк, 7, Новіков, 45+2, 62, Безбородько, 47

Слідом у Полтаві відбувся поєдино, у якому місцева Ворскла приймала Інгулець. Попри наявні фінансові труднощі, господарі поля продемонстрували характер і здобули впевнену суху перемогу з рахунком 2:0.

Долю протистояння було вирішено ще у першому таймі. Полтавці швидко повели в рахунку — вже на 13-й хвилині Владислав Дворовенко завдав прицільного удару, після якого м'яч від стійки залетів у сітку воріт суперника.

На 38-й хвилині господарі подвоїли перевагу завдяки блискучим індивідуальним діям Антона Байдала. Гравець майстерно перехопив м'яч ще на власній половині поля, здійснив стрімкий сольний прохід до чужих воріт та холоднокровно переграв голкіпера Інгульця.

У другому таймі цифри на табло залишилися незмінними. Для полтавської команди ця звитяга стала надзвичайно важливою — це перша перемога клубу цією весною. Заробивши три очки, Ворскла наразі посідає 8-му сходинку в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 24 пункти.

Натомість Інгулець продовжує втрачати позиції. Команда зазнала вже другої поразки поспіль, при цьому не зумівши відзначитися жодним забитим м'ячем у двох останніх весняних турах. Через ці невдачі клуб опустився на 5-ту позицію, залишаючись із 36 очками.

Ворскла — Інгулець 2:0

Голи: Дворовенко 14, Байдал 38

У напруженому та принциповому протистоянні чернівецька Буковина здобула переконливу перемогу над івано-франківським Прикарпаттям із рахунком 3:1.

Доля поєдинку вирішилася лише в заключний відрізок ігрового часу, подарувавши вболівальникам яскраву розв'язку. Господарі поля розпочали гру активніше і зуміли відкрити рахунок ще в першому таймі. На 19-й хвилині після вдалої подачі зі штрафного Віталій Дахновський опинився у потрібному місці та влучно переправив м'яч у сітку воріт суперника, забезпечивши своїй команді мінімальну перевагу до перерви.

У другій половині зустрічі гості знайшли в собі сили відігратися. На 60-й хвилині Василь Цюцюра вдало прийняв м'яч у районі одинадцятиметрової позначки, оцінив ситуацію та потужним ударом пробив під самісіньку поперечину — 1:1.

Здавалося, що інтрига триматиметься до фінального свистка, проте кінцівка матчу повністю залишилася за чернівчанами. На 81-й хвилині Петро Стасюк розкішним ударом під поперечину не залишив жодних шансів голкіперу Прикарпаття, знову вивівши свою команду вперед.

Не встигли гості оговтатися, як уже за три хвилини, на 84-й, Родіон Плакса забив третій м'яч, остаточно закріпивши перевагу господарів та знявши всі питання щодо переможця.

Завдяки цьому важливому тріумфу Буковина суттєво зміцнила свої позиції у турнірній таблиці. Після 20-го туру перевага команди над найближчим переслідувачем, одеським Чорноморцем, зросла до солідних 12 очок.

Буковина — Прикарпаття — 3:1

Голи: Дахновський, 19, Стасюк, 81, Плакса, 84 — Цюцюра, 60

Програму 20-го туру української Першої ліги закривав поєдинок у Тернополі, де місцева «Нива» приймала Пробій. Попри емоційну напругу та створені моменти, команди так і не змогли розпечатати ворота одна одної, завершивши зустріч без забитих м'ячів (0:0).

Господарі поля володіли помітною ігровою перевагою і були значно ближчими до перемоги. На 63-й хвилині Ниві навіть вдалося відправити м'яч у сітку воріт гостей. Однак радість тернополян виявилася передчасною: головний арбітр зустрічі взяття воріт не зарахував, зафіксувавши порушення правил в атаці.

Незабаром після цього суперечливого епізоду господарі отримали ще один стовідсотковий шанс вийти вперед — суддя призначив пенальті у ворота Пробою. До позначки підійшов Валентин Напуда і потужно пробив у правий від себе кут.

Проте справжнім героєм матчу став голкіпер гостей Максим Коваленко, який блискуче вгадав напрямок удару та парирував м'яч, врятувавши свою команду від поразки.

У підсумку, попри всі зусилля тернопільського колективу в атаці, фінальний свисток зафіксував на табло стадіону нулі. Нива втрачає нагоду здобути домашню перемогу, а Пробій відвозить з Тернополя важкий, але такий потрібний бал. Завдяки нічиї підопічні Ковалюка змогли обійти Поділля та покинути зону вильоту. Наразі вони посідають 14 місце, маючи у своєму активі 17 очок.

Нива Тернопіль — Пробій Городенка — 0:0