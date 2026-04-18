Україна: Перша ліга

Наставник чернівецької команди поділився своїми думками після гри з Металістом.

Головний тренер Буковини Сергій Шищенко прокоментував перемогу своєї команди у матчі Першої ліги України проти харківського Металіста (2:1).

"Була непроста гра. Я дуже вдячний хлопцям за те, що ми обіграли дуже хорошу команду. Металіст — це колектив, який особисто мені дуже імпонує в плані побудови гри та розуміння футболу. Ми знали, що нам буде непросто. Перший тайм показав, що ми готові до такого суперництва. Ми розуміли, наскільки у Металіста талановита молодь, наскільки швидкі та мобільні їхні гравці. Було розуміння також, що моментами нам буде важко у переходах з атаки в оборону, але я вдячний хлопцям, що ми з цим впоралися.

У першому таймі ми дуже агресивно діяли попереду. Ми використали ті проблеми суперника, які аналізували — зокрема, у переходах з атаки в оборону. Ви бачили, наскільки якісно ми діяли в контратаках і швидких атаках: і забили м’ячі, і заробили пенальті, і ще мали хороші підходи до воріт суперника. Другий тайм — це вже більше про психологію. Ми грали за рахунком і розуміли, наскільки важлива ця перемога.

Фактично, за шість турів до завершення чемпіонату ми вже дуже близько до Прем’єр-ліги. Нам залишилося набрати один бал, щоб забезпечити собі дострокову путівку в УПЛ. Можливо, все вирішиться вже навіть завтра у Тернополі. Тому у другому таймі ми грали більш обережно. У Металіста була певна перевага в агресії, вони забили м’яч, і в кінці матчу ми вже більше оборонялися. Але ми впоралися з цим тиском. Я дуже задоволений і грою, і результатом.

Чемпіонат ще триває, і ми хочемо вийти в Прем’єр-лігу. Це буде історична подія для міста, для вболівальників, для клубу. Ми розуміли, що ротації не може бути. До того ж у нас є проблеми зі складом — багато травмованих гравців. Навіть ті, хто були в запасі, мають певні пошкодження, тому я не міг проводити серйозну ротацію. Ми вирішили грати бойовим складом. Ті футболісти, які готові — вийшли на поле. У нас також багато молоді з другої команди, тому варіантів для ротації було небагато. При цьому в нас є достатньо часу, щоб підготуватися до півфіналу Кубка України проти Динамо. Кубкова гра — це також історична подія для клубу. У футболі все можливо, тож ми прагнемо вийти у фінал.

Особисто я не вважаю, що це була репетиція перед Динамо. Тим паче, ми ще не знаємо, як саме будемо грати проти Динамо. Це був матч чемпіонату, і він дуже важливий для нас. Ми зіграли на максимумі, виконали те, що планували, і здобули важливу перемогу", — наводить слова Шищенка прес-служба клубу.

Після 24 турів Буковина набрала 66 очок і посідає перше місце у Першій лізі, випереджаючи Чорноморець (23 матчі) на 15 балів.