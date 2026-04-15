Україна: Перша ліга

Полтавський клуб покараний забороною на реєстрацію нових гравців на три трансферні вікна — сумарно санкції вже сягають дев’яти років.

Полтавська Ворскла отримала чергове, шосте трансферне обмеження від ФІФА. Відповідна інформація з’явилася 15 квітня на офіційному сайті організації.

Новий бан передбачає заборону на реєстрацію нових гравців протягом трьох трансферних вікон. У підсумку сумарне покарання для клубу сягнуло 18 трансферних вікон, що еквівалентно дев’яти рокам без можливості підсилення складу.

Зазначимо, що історія з трансферними санкціями супроводжує Ворскла вже тривалий час. Влітку 2025 року заборону було знято, однак згодом, через невиконання фінансових зобов’язань перед колишніми гравцями, ФІФА знову почала накладати санкції. Нові бани були оголошені 22 вересня, 29 жовтня, 6 і 13 листопада, а також 19 лютого.

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2024/25 УПЛ полтавський клуб уперше в історії вилетів з елітного дивізіону.