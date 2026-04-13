Україна: Перша ліга

Відбулися матчі 23 туру Першої ліги України.

Цього вікенду пройшли матчі 23 туру Першої ліги України.

У першому матчі Чернігів мінімально обіграв тернопільську Ниву з рахунком 1:0. Автором єдиного голу став Андрій Новіков. При цьому на 62 хвилині Максим Сердюк не реалізував пенальті у складі господарів поля.

Чернігів — Нива 1:0

Гол: Новіков, 39.

У другій грі Прикарпаття-Благо та Поділля поділили очки з рахунком 1:1. На гол Вадима Шавріна у складі гостей, господарі поля відповіли влучним ударом Василя Цюцюри.

Прикарпаття-Благо — Поділля 1:1

Голи: Цюцюра, 58 — Шаврін, 23.

У третій грі Вікторія мінімально обіграла Ворсклу з рахунком 1:0 завдяки голу Владислава Хамелюка на 43 хвилині, коли він реалізував пенальті.

Вікторія — Ворскла 1:0

Гол: Хамелюк, 43 (пен).

У четвертій зустрічі було зафіксовано нульову нічию між Інгульцем та запорізьким Металургом.

Інгулець — СК Металург 0:0

У п'ятому матчі Буковина на своєму полі обіграла Фенікс-Маріуполь із рахунком 2:1. У складі чернівецької команди голами відзначилися Віталій Груша та Вадим Вітенчук. У гостей єдиний м'яч забив Назар Грицак.

Буковина — Фенікс-Маріуполь 2:1

Голи: Груша, 45+1, Вітенчук, 90+6 — Грицак, 77.

У шостій зустрічі Пробій мінімально обіграв ЮКСА з рахунком 1:0. Автором переможного голу став Назар Гаврилюк.

Пробій — ЮКСА 1:0

Гол: Гаврилюк, 67.

У сьомому поєдинку одеський Чорноморець у гостях обіграв Агробізнес із рахунком 2:1. У складі "моряків" забивали Віталій Єрмаков та Андрій Хома. У господарів поля автором голу став Роман Кузьмин.

Агробізнес — Чорноморець 1:2

Голи: Кузьмин, 90+4 — Єрмаков, 7, Хома, 90+3.

Насамкінець Лівий Берег впевнено обіграв харківський Металіст з рахунком 3:0. Перемогу киянам забезпечили голи Євгена Банади та Вікентія Волошина, який оформив дубль. При цьому на 33 хвилині Сіднней Сільва Сантос не реалізував пенальті.

Лівий Берег — Металіст 3:0

Голи: Банада, 19, Волошин, 41, 45+1.