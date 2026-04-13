Відбулися матчі 23 туру Першої ліги України.
13 квітня 2026, 17:25
Цього вікенду пройшли матчі 23 туру Першої ліги України.
У першому матчі Чернігів мінімально обіграв тернопільську Ниву з рахунком 1:0. Автором єдиного голу став Андрій Новіков. При цьому на 62 хвилині Максим Сердюк не реалізував пенальті у складі господарів поля.
Чернігів — Нива 1:0
Гол: Новіков, 39.
У другій грі Прикарпаття-Благо та Поділля поділили очки з рахунком 1:1. На гол Вадима Шавріна у складі гостей, господарі поля відповіли влучним ударом Василя Цюцюри.
Прикарпаття-Благо — Поділля 1:1
Голи: Цюцюра, 58 — Шаврін, 23.
У третій грі Вікторія мінімально обіграла Ворсклу з рахунком 1:0 завдяки голу Владислава Хамелюка на 43 хвилині, коли він реалізував пенальті.
Вікторія — Ворскла 1:0
Гол: Хамелюк, 43 (пен).
У четвертій зустрічі було зафіксовано нульову нічию між Інгульцем та запорізьким Металургом.
Інгулець — СК Металург 0:0
У п'ятому матчі Буковина на своєму полі обіграла Фенікс-Маріуполь із рахунком 2:1. У складі чернівецької команди голами відзначилися Віталій Груша та Вадим Вітенчук. У гостей єдиний м'яч забив Назар Грицак.
Буковина — Фенікс-Маріуполь 2:1
Голи: Груша, 45+1, Вітенчук, 90+6 — Грицак, 77.
У шостій зустрічі Пробій мінімально обіграв ЮКСА з рахунком 1:0. Автором переможного голу став Назар Гаврилюк.
Пробій — ЮКСА 1:0
Гол: Гаврилюк, 67.
У сьомому поєдинку одеський Чорноморець у гостях обіграв Агробізнес із рахунком 2:1. У складі "моряків" забивали Віталій Єрмаков та Андрій Хома. У господарів поля автором голу став Роман Кузьмин.
Агробізнес — Чорноморець 1:2
Голи: Кузьмин, 90+4 — Єрмаков, 7, Хома, 90+3.
Насамкінець Лівий Берег впевнено обіграв харківський Металіст з рахунком 3:0. Перемогу киянам забезпечили голи Євгена Банади та Вікентія Волошина, який оформив дубль. При цьому на 33 хвилині Сіднней Сільва Сантос не реалізував пенальті.
Лівий Берег — Металіст 3:0
Голи: Банада, 19, Волошин, 41, 45+1.
|#
|
|13 квітня 2026
|м
|в
|н
|п
|заб
|про
|різн
|о
|1
|
|Буковина
|23
|20
|3
|0
|53
|17
|36
|63
|2
|
|Чорноморець
|23
|15
|6
|2
|33
|14
|19
|51
|3
|
|Лівий Берег
|22
|13
|4
|5
|35
|19
|16
|43
|4
|
|Агробізнес
|23
|12
|4
|7
|26
|21
|5
|40
|5
|
|Інгулець
|23
|10
|7
|6
|32
|23
|9
|37
|6
|
|Металіст
|22
|8
|5
|9
|21
|23
|-2
|29
|7
|
|ЮКСА
|23
|8
|5
|10
|23
|26
|-3
|29
|8
|
|Вікторія
|23
|8
|4
|11
|27
|31
|-4
|28
|9
|
|Чернігів
|23
|7
|5
|11
|23
|27
|-4
|26
|10
|
|Пробій
|23
|7
|5
|11
|23
|29
|-6
|26
|11
|
|Прикарпаття
|23
|6
|7
|10
|24
|28
|-4
|25
|12
|
|Нива Тернопіль
|23
|6
|7
|10
|19
|24
|-5
|25
|13
|
|Ворскла
|23
|6
|6
|11
|18
|24
|-6
|24
|14
|
|Фенікс-Маріуполь
|23
|6
|5
|12
|20
|30
|-10
|23
|15
|
|Поділля
|23
|5
|6
|12
|20
|34
|-14
|21
|16
|
|СК Металург
|23
|4
|5
|14
|13
|40
|-27
|17