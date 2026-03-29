Україна: Перша ліга

Наставник запорізької команди підбив підсумки матчу з ФК ЮКСА.

Головний тренер запорізького Металурга Сергій Ковалець прокоментував перемогу своєї команди у матчі Першої ліги України проти ФК ЮКСА (3:1).

"Був досить хороший матч. У ЮКСА кваліфіковані гравці. Був тиск ігровий і з однієї, і з іншої сторони. Ми розуміли, що чекає нас цікавий, складний матч. Дуже добре, що гравці витримали тиск, а потім проводили хороші атаки, працювали дисципліновано. І зрозуміло, що ця перемога – вона емоційна. Нам потрібно зараз спокійно проаналізувати все. Дорога до Запоріжжя така, що вдасться поспілкуватися. Ну і вітаємо вболівальників, керівництво та гравців з перемогою.

Ми відштовхувались від нашої гри. Дуже важливо був наш азарт, дух, те, що ми хотіли перемогти. І, звичайно, що була командна гра, як в захисті, так в атаці. При рахунку 2:0 трішечки ЮКСА прибавила. Багато флангових передач, хороші гравці, досить високі гравці. Але ми розуміли, що важливо було не пропустити другий м'яч, а в контратаці забити третій. Що в принципі і вийшло.

Хочу сказати, що поле хорошої якості. Тут приємно грати завжди, в Бучі. І ми розуміли, що ЮКСА, маючи хороших гравців, буде пресингувати, і ми це відпрацьовували на тренуваннях. Це дуже добре, що в нас вийшла контргра, і ми проводили атаки. Якщо б ми тільки захищались, то було би гірше.

Ми віримо в себе, що ми можемо зберегти місце в Першій лізі. Ми впевнені в цьому. Головне виходити з бажанням, віддаватися на 100% і результат буде. Головне бажання, і за кожен м'яч боротися", — наводить слова Ковальця прес-служба ПФЛ.

Після 20 матчів Металург набрав 14 очок і посідає 16 та останнє місце у Першій лізі, відстаючи від зони перехідних матчів на три бали, а від рятівної – п'ять. У ЮКСА 23 бали та восьма позиція.