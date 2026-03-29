Україна: Перша ліга

Наставник "моряків" поспілкувався із журналістами після матчу з Феніксом-Маріуполем.

Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук прокоментував нічийний результат у матчі Першої ліги України проти Фенікса-Маріуполя (1:1).

"Гра загалом була бойова, багато боротьби. Якщо говорити про результат — ми втратили два очки. На жаль. І втратили їх через власні помилки — їх, мабуть, було дві.

У другому таймі, після замін і вже наприкінці гри, ми створили достатньо моментів, щоб виграти. Воротар виручив, десь не забили, десь не пощастило. Але причина не має значення — такі моменти, хоча б частину з них, ми зобов’язані реалізовувати. Їх не буває багато, а це були стовідсоткові нагоди. Якщо це невезіння — можливо, ми ще не заслужили. Не знаю. Але для нас нічия — це негативний результат.

Нікого не хочу виділяти — ні в добрий, ні в поганий бік. Ми хочемо бути командою в найкращому сенсі цього слова. Завжди говоримо про себе як про команду. Якщо є індивідуальні помилки — ми розберемося з ними всередині, не виносячи на загал.

Чи є завдання повернутися в УПЛ? Звичайно. Чорноморець — це бренд, це клуб, це місто, це вболівальники. Це середовище, де не може бути команди Першої ліги — це має бути команда, яка грає в єврокубках", — наводить слова Григорчука прес-служба клубу.

Після 20 матчів Чорноморець набрав 42 очки і посідає друге місце у Першій лізі, відстаючи від Буковини на дев'ять балів та випереджаючи Лівий Берег на два. При цьому суперники мають гру у запасі.