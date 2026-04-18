Намагаються розробити план дій.
фото ФК Ворскла
18 квітня 2026, 13:28
Полтавська Ворскла продовжує перебувати в кризовому стані та ризикує припинити існування, хоча лише рік тому вперше в історії залишила українську Прем’єр-лігу.
Один із завдань нового спортивного директора "зелено-білих" Володимира Чеснакова є стабілізація клубних справ, задля чого він у компанії генерального директора Максима Гаруса напередодні в міськраді Полтави провів зустріч із секретарем міської ради Катериною Ямщиковою та представниками депутатського корпусу.
За підсумками події клуб зробив наступну публічну заяву:
"Сьогодні клуб переживає складний етап і потребує зважених управлінських рішень.
Розмова була предметною:
- проговорили управлінські помилки, що призвели до нинішнього стану, та окреслили логіку подальших кроків;
- шукали точки дотику для підтримки команди, яка є спортивним символом ідентичності Полтави;
- підкреслили необхідність консолідації — міста, бізнесу, вболівальників і самої команди. Без цієї взаємодії жодні зміни не будуть стійкими.
Попереду — перезавантаження. Ворскла — не просто футбольний клуб, це частина серця Полтави. Наше спільне завдання — зберегти цей актив та надати йому імпульс для розвитку навіть у такі непрості часи.
У стислі терміни сторони домовилися надати власне бачення покрокового виходу з кризи. Очікується, що цей план може стати дорожньою картою для сталого розвитку "біло-зелених".
І важливо, для багатьох полтавських дітей бути у складі Ворскла — це ціль і мотивація тренуватись та розвиватись. Саме тому головне завдання — зберегти клуб і повернути йому конкурентоспроможність.
Тримаємо руку на пульсі. #ворскламаєжити і перемагати!", — ідеться в заяві клубу.
Нагадаємо, що тиждень тому Ворскла отримала черговий трансферний бан від ФІФА.