Головний тренер чернівецької команди підбив підсумки кубкового півфіналу, похвалив героя матчу в складі суперника та розповів про стан Буська.

Головний тренер Буковини Сергій Шищенко поділився враженнями після емоційного півфіналу Кубка України, у якому його команда поступилася київському Динамо з рахунком 0:3.

За словами наставника, поєдинок чітко розділився на два абсолютно різні для його команди тайми. Шищенко відверто визнав, що залишився незадоволеним обережною грою своїх підопічних у першій половині зустрічі.

Чернівчани бракувало агресії в атаці, хоча вони й мали чудову нагоду відзначитися, коли Вдовенко пробивав під поперечину. Проте після розмови в роздягальні на поле вийшла зовсім інша команда.

"Я хлопцям сказав, що дуже пишаюся тим, як вони вийшли на другий тайм: які можливості в нас були, як ми грали з м’ячем, як використовували простір. Звісно, ми ризикували, і Динамо грало на контратаках. Був відрізок, десь із 60-ї по 64-ту хвилину, коли ми відверто переважали динамівців. Почалися гойдалки, гра йшла на зустрічних курсах. Вважаю, що вболівальникам сподобався такий кубковий футбол", — відзначив фахівець.

За словами тренера, ключову роль у такому перевтіленні відіграла психологія. У другому таймі футболісти Буковини позбулися тиску авторитету суперників із досвідом виступів за збірну та в єврокубках, почавши діяти розкуто та швидко.

Попри підсумкові цифри 0:3 на табло, Сергій Шищенко без вагань погодився з тим, що звання MVP цього півфіналу заслуговує голкіпер киян Руслан Нещерет.

"Він дуже добре зіграв у тих моментах, які ми створили. Це були великі емоції, адже ми реально могли забивати. Але воротар зіграв чудово. Це виключно його заслуга, що рахунок зовсім не той, яким міг би бути зараз на табло", — підкреслив керманич господарів.

Не оминув Шищенко й найдраматичнішого епізоду поєдинку, коли захиснику Буковини Андрію Буську стало зле прямо на футбольному полі.

"Він втратив свідомість на деякий час. Йому вже зробили КТ у лікарні, але поки що результатів немає. Наш лікар виїхав туди до клініки. Я дуже переживав за Андрія під час гри і продовжую хвилюватися зараз. Бажаю йому здоров'я, щоб усе було добре, — резюмував тренер.

Нагадаємо, на минулих вихідних Буковина дострокова вийшла до УПЛ.