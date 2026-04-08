08 квітня 2026, 20:45
Сьогодні, 8 квітня, відбулася низка матчів 22 туру Першої ліги України.
У першому матчі Буковина на своєму полі здобула перемогу над Лівим Берегом з рахунком 2:1. У складі чернівецької команди голами відзначилися Олег Кожушко та Сіднней Сільва Сантос, який зрізав м'яч у свої ворота. У гостей забитий м'яч на рахунку Венделла Флоренціо Бріто.
Буковина — Лівий Берег 2:1
Голи: Кожушко, 50, Сіднней, 71 — Венделл, 24.
У другій зустрічі одеський Чорноморець обіграв Інгулець із рахунком 2:0. У складі "моряків" забивали Владислав Клименко та Владислав Герич.
Чорноморець — Інгулець 2:0
Голи: Клименко, 65, Герич, 88.
У третьому поєдинку полтавська Ворскла поступилася Пробію з рахунком 0:2. Перемогу гостям забезпечили забиті м'ячі у виконанні Андрія Блізніченка та Андрія Фесенка. При цьому на 91 хвилині з поля було вилучено Вадима Червака у складі Ворскли.
Ворскла — Пробій 0:2
Голи: Блізніченко, 11, Фесенко, 90+4.
У четвертому матчі ЮКСА обіграла Агробізнес із рахунком 2:1. У складі господарів поля голами відзначилися Пабло Рамон Кастро Гонсалез та Антоній Даніель Чуквебука Емере. У гостей єдиний м'яч забив Роман Кузьмин.
ЮКСА — Агробізнес 2:1
Голи: Емере, 20, Рамон, 32 — Кузьмин, 87.
Насамкінець Фенікс-Маріуполь обіграв запорізький Металург із рахунком 2:1. Перемогу господарям забезпечили голи у виконанні Сергія Кисленка, який оформив дубль. У гостей єдиний м'яч забив Артем Сітало. При цьому на 57 хвилині Дмитро Іродовський не реалізував пенальті у складі запорожців.
Фенікс-Маріуполь — СК Металург 2:1
Голи: Кисленко, 15, 66 — Сітало, 34.
