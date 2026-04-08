Україна: Перша ліга

Сьогодні, 8 квітня, відбулася низка матчів 22 туру Першої ліги України.

У першому матчі Буковина на своєму полі здобула перемогу над Лівим Берегом з рахунком 2:1. У складі чернівецької команди голами відзначилися Олег Кожушко та Сіднней Сільва Сантос, який зрізав м'яч у свої ворота. У гостей забитий м'яч на рахунку Венделла Флоренціо Бріто.

Буковина — Лівий Берег 2:1

Голи: Кожушко, 50, Сіднней, 71 — Венделл, 24.

У другій зустрічі одеський Чорноморець обіграв Інгулець із рахунком 2:0. У складі "моряків" забивали Владислав Клименко та Владислав Герич.

Чорноморець — Інгулець 2:0

Голи: Клименко, 65, Герич, 88.

У третьому поєдинку полтавська Ворскла поступилася Пробію з рахунком 0:2. Перемогу гостям забезпечили забиті м'ячі у виконанні Андрія Блізніченка та Андрія Фесенка. При цьому на 91 хвилині з поля було вилучено Вадима Червака у складі Ворскли.

Ворскла — Пробій 0:2

Голи: Блізніченко, 11, Фесенко, 90+4.

У четвертому матчі ЮКСА обіграла Агробізнес із рахунком 2:1. У складі господарів поля голами відзначилися Пабло Рамон Кастро Гонсалез та Антоній Даніель Чуквебука Емере. У гостей єдиний м'яч забив Роман Кузьмин.

ЮКСА — Агробізнес 2:1

Голи: Емере, 20, Рамон, 32 — Кузьмин, 87.

Насамкінець Фенікс-Маріуполь обіграв запорізький Металург із рахунком 2:1. Перемогу господарям забезпечили голи у виконанні Сергія Кисленка, який оформив дубль. У гостей єдиний м'яч забив Артем Сітало. При цьому на 57 хвилині Дмитро Іродовський не реалізував пенальті у складі запорожців.

Фенікс-Маріуполь — СК Металург 2:1

Голи: Кисленко, 15, 66 — Сітало, 34.

