Україна: Перша ліга

Наставник чернівецької команди поділився своїми емоціями після завоювання чемпіонства.

Головний тренер Буковини Сергій Шищенко прокоментував перемогу над Поділлям (2:0), яка дозволила його підопічним достроково оформити чемпіонство у Першій лізі.

"Я ніколи раніше не був чемпіоном, не вигравав чемпіонський титул, тому це неймовірні емоції. Це відчуття, які дуже важко передати словами — їх потрібно прожити. Я дуже вдячний хлопцям, керівництву клубу, всім працівникам за ту роботу, яку ми виконали. Те, що ми стали чемпіонами — це історична подія для клубу і для міста. Нещодавно ми оформили путівку до Української Прем’єр-ліги, а тепер ще й стали чемпіонами достроково, і це, звісно, додає особливих емоцій.

Зараз мене переповнюють відчуття, які справді складно описати словами. Звичайно, хотілося б оформити чемпіонство вдома, перед своїми вболівальниками, але так склалося, що святкуємо це досягнення у Хмельницькому. Разом із тим, сьогодні нас підтримували наші вболівальники, які приїхали на виїзд, і я хочу їм окремо подякувати, як і всім, хто підтримує команду протягом усього сезону.

Ми завжди прагнемо домінувати на полі, контролювати м’яч і діяти агресивно. Проти Поділля ми також грали виключно на перемогу, адже хотіли вже сьогодні оформити чемпіонство — і нам це вдалося. Після того, як ми вийшли вперед, у певних відрізках матчу почали грати за рахунком. У деяких моментах ініціатива переходила до суперника, але це було свідоме рішення. Ми розуміли, що рахунок нас влаштовує і що чемпіонство вже дуже близько.

Перший гол завжди має велике значення, адже він додає впевненості. Крім того, після пропущеного м’яча суперник змушений розкриватися, йти вперед. Ми розуміли, що Поділля зараз знаходиться у непростій ситуацій, що їм також потрібно перемагати. Тож ми очікували, що вони підуть вперед і будуть намагатися відігратися. Як ви вже бачили, другий м’яч ми забили на контратаці.

У чому головний секрет успіху? Це комплексна робота. Ми дуже хотіли вийти до УПЛ, адже розуміли, наскільки це важливо для міста і для клубу. Ми вірили, що нам це під силу, і в кожному матчі грали на перемогу. І футболісти, і тренерський штаб, і всі працівники клубу робили максимум для досягнення цього результату. Саме ця спільна мета і ця віра підштовхували нас у кожному матчі рухатися вперед і перемагати, щоб здобути путівку до елітного дивізіону України, а також стати чемпіонами", — наводить слова Шищенка прес-служба клубу.

Після 26 турів Буковина, яка ще жодного разу не програла у чемпіонаті, набрала 72 очки, що на 18 балів більше, ніж у Чорноморця, який має гру в запасі.