Украина: Вторая лига

В українській Другій лізі завершилися всі матчі 10-го туру.

Десятий тур української Другої ліги розпочався у суботу, 30 вересня, і завершився у неділю, 1 жовтня. У семи матчах команди відзначилися 26 голами.

У першому поєдинку туру Кудрівка забезпечила собі перемогу ще у першому таймі.

Кудрівка — Реал Фарма 3:1

Голи: Скепський, 26, Гармаш, 35, Волошин, 43 — Барсуков, 81

Кременчуцький Кремінь-2 і миколаївський Васт поділили очки.

Кремінь-2 — Васт 1:1

Голи: Стецюк, 57 — Кербаль, 26

Мирівська Дружба знищила другу команду запорізького Металурга.

Дружба — Металург-2 9:1

Голи: Головко, 11, Бандурін, 31, Доронін, 35, 78, Янюк, 54, 57, Замуренко, 64, Сомов, 88, Захаревич, 90+1 — Толок, 75

Вінницька Нива зуміла відігратися у матчі проти київського Локомотива і здобула 3 очки.

Нива (Вінниця) — Локомотив 2:1

Голи: Загорулько, 43, Швець, 56 — Тітаренко, 10

ЮКСА без проблем здолала другу команду львівського Руху.

Рух-2 — ЮКСА 0:2

Голи: Пагліаріні, 32, Ховайко, 88

Стрийська Скала наприкінці матчу із Чайкою здобула важливу перемогу.

Скала 1911 — Чайка 2:1

Голи: Іванченко, 36, Мазур, 87 — Євстратенко, 45

Звягель впорався з другою командою львівських Карпат.

Карпати-2 — Звягель 0:2

Голи: Ндукве, 9, Ващишин, 62