В українській Другій лізі завершилися всі матчі 10-го туру.
Нива - Локомотив, фото вінничан
03 жовтня 2023, 15:36
Десятий тур української Другої ліги розпочався у суботу, 30 вересня, і завершився у неділю, 1 жовтня. У семи матчах команди відзначилися 26 голами.
У першому поєдинку туру Кудрівка забезпечила собі перемогу ще у першому таймі.
Кудрівка — Реал Фарма 3:1
Голи: Скепський, 26, Гармаш, 35, Волошин, 43 — Барсуков, 81
Кременчуцький Кремінь-2 і миколаївський Васт поділили очки.
Кремінь-2 — Васт 1:1
Голи: Стецюк, 57 — Кербаль, 26
Мирівська Дружба знищила другу команду запорізького Металурга.
Дружба — Металург-2 9:1
Голи: Головко, 11, Бандурін, 31, Доронін, 35, 78, Янюк, 54, 57, Замуренко, 64, Сомов, 88, Захаревич, 90+1 — Толок, 75
Вінницька Нива зуміла відігратися у матчі проти київського Локомотива і здобула 3 очки.
Нива (Вінниця) — Локомотив 2:1
Голи: Загорулько, 43, Швець, 56 — Тітаренко, 10
ЮКСА без проблем здолала другу команду львівського Руху.
Рух-2 — ЮКСА 0:2
Голи: Пагліаріні, 32, Ховайко, 88
Стрийська Скала наприкінці матчу із Чайкою здобула важливу перемогу.
Скала 1911 — Чайка 2:1
Голи: Іванченко, 36, Мазур, 87 — Євстратенко, 45
Звягель впорався з другою командою львівських Карпат.
Карпати-2 — Звягель 0:2
Голи: Ндукве, 9, Ващишин, 62