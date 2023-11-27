Украина: Вторая лига

Після першої половини сезону команда посіла шосте місце у турнірній таблиці Другої ліги.

Кудрівка на своєму офіційному сайті оголосила про відставку головного тренера Сергія Даценка.

45-річний українець працював у команді з Чернігівської області з 2020 року, а 2022 року став головним тренером.

Під його керівництвом Кудрівка провів 19 матчів, у яких здобула дев'ять перемог, тричі зіграла внічию та сім разів програла. Статистика м'ячів – 34:30.

При цьому наголошується, що вже сьогодні, 27 листопада, клуб має оголосити про призначення нового головного тренера, з яким команда має намір вийти у Першу лігу.

Також клуб додає, що футболісти будуть тренуватися у місті Ірпінь.

Після першої половини сезону Кудрівка посідає шосте місце у турнірній таблиці Другої ліги Ураїни. Друга половина сезону стартує наприкінці березня.