ЧМ-2022. Отбор

Футболист не может помочь национальной команде.

Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал поединок отбора к чемпионату мира-2022 между Францией и Украиной.

"90 минут смотреть не отрываясь. Таким и должен быть футбол. Возьму на себя смелость сказать за каждого игрока сборной – команда сделает все, чтобы каждая минута матча была вам в радость", — написал Степаненко.

Напомним, Степаненко не может помочь сборной из-за травмы. Помимо него не сыграют Виктор Цыганков и Артем Беседин.

Напомним, матч Франция — Украина состоится 24 марта. Начало — в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.