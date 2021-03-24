ЧМ-2022. Отбор

Мяч после удара Сергея Сидорчука и рикошета от защитника закатился в ворота Уго Льориса.

Сборная Украины в настоящее время проводит свой стартовый поединок отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против Франции. В матче идет второй тайм (1:1).

Счет в матче был открыт на 19-й минуте поединка, когда Антуан Гризманн смог забить дальним ударом после грубой ошибки арбитра, который за мгновение до забитого мяча не увидел офсайда.

Подопечные Андрея Шевченко продолжили играть в свой футбол и во втором тайме смогли провести результативную атаку. На 57-й минуте Александр Караваев прострелял в центр штрафной, где в касание пробил Сергей Сидорчук — мяч после удара хавбека Динамо попал в защитника Преснеля Кимпембе, от которого закатился в ворота французов.

Видео гола сборной Украины:

Матч Франция — Украина начался в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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