ЧМ-2022. Отбор

Полузащитник сборной Украины поделился мыслями о следующем сопернике команды Андрея Шевченко.

Во втором туре квалификации к чемпионату мира-2022 сборная Украины сыграет домашний поединок против Финляндии на поле НСК Олимпийский в Киеве.

Накануне противостояния, полузащитник коллектива Андрея Шевченко Руслан Малиновский пообщался с пресс-службой национальной команды, обсудив ситуацию внутри коллектива перед ответственной игрой.

"Как я и говорил накануне игры против Франции (1:1 — ред.), важно хорошо начать этот отборочный цикл. Самое главное, что мы завоевали одно очко в выездном матче, также у нас еще будет домашний поединок с французами.

У нас были неплохие моменты. Если бы Рома Яремчук мне немного сильнее дал вперед, я бы мог практически выбегать из центра поля один на один. Нам нужно работать над этими мелкими моментами в завершающей фазе атаки. Если мы это улучшим, то сможем создавать больше опасности вблизи чужих ворот.

Впереди еще две игры. Конечно, нужно восстановиться. Теперь мы будем готовиться к Финляндии, потому что это другая команда, которая будет играть совсем по-другому. Мы должны подготовиться и правильно сыграть", — подытожил свой ответ представитель бергамаской Аталанты.

Матч Украина — Финляндия состоится 28 марта, начало в 21:45 по киевскому времени.