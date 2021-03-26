ЧМ-2022. Отбор

Центрбек поделился ожиданиями от матча.

Защитник сборной Украины Александр Сирота прокомментировал предстоящую игру отбора к чемпионату мира-2022 против Финляндии.

"Настроение отличное! Подготовка идет полным ходом. Играем с Финляндией, готовимся к этой игре. Каждый соперник играет по-разному.

Я делаю все, что в моих силах. Пытаюсь доказать, что достоин играть. Там уже на усмотрение главного тренера.

Настроение боевое. Я уже второй раз приезжаю в сборную, атмосфера идеальная, все супер. Финляндия — непростая команда, которая будет биться до конца. Мы к этому готовы", — сказал Сирота.

Матч Украина — Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта, на НСК Олимпийский в Киеве. Стартовый свисток — в 21.45 по киевскому времени.

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