ЧМ-2022. Отбор

Маркку Канерва остался доволен добытой ничьей в матче с командой Андрея Шевченко.

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал поединок второго тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против Украины (1:1).

"Для нас это была очень тяжелая игра. Мы хорошо защищались, и я доволен тем, что нам удалось взять одно очко. Играть с Украиной на выезде — большой вызов. Возможно, я был не очень рад домашний ничьей с Боснией и Герцеговиной, но в Киеве мы получили действительно хороший для нас результат", — приводит слова Канервы пресс-служба УАФ.

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