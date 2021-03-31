ЧМ-2022. Отбор

Нынешний тренер молодежной сборной Украины вспомнил поединок отбора ЧМ-2006.

В матче отборочного турнира ЧМ-2006 гол Руслана Ротаня принес сборной Украины победу в первой встрече из четырех в противостоянии со сборной Казахстана.

"Когда Олег Блохин выпустил меня на замену, я понимал, что нам нужна только победа, – цитирует тренера молодежной сборной Украины официальный сайт УАФ. – На последней минуте матча Тимощук сказал мне идти на добивание, потому что когда я перед этим исполнял штрафной, мяч попал в штангу".

"Так вышло, что мяч отскочил именно ко мне, я хорошо его поймал и принес победу сборной Украины, которая помогла пробиться на чемпионат мира".

"Я всегда говорю, что тот, кто забивает на 90-х минутах, кто борется до конца, тот добивается чего-то большего. Везет сильнейшим, и Бог им помогает".

В рамках поединка третьего тура группового этапа квалификации к чемпионату мира-2022 состоится встреча между сборными Украины и Казахстана. Данное противостояние начнется 31-го марта в 21:45 по киевскому времени.

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