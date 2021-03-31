ЧМ-2022. Отбор

Стали известны цвета форм команд на предстоящую встречу.

Сегодня, 31-го марта, сборная Украины в рамках квалификации ЧМ-2022 встретится с национальной командой Казахстана.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча, которое проходило онлайн, было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы. Казахи же сыграют в синем.

Матч Украина — Казахстан состоится на НСК Олимпийском. Стартовый свисток — в 21.45 по киевскому времени.

Следить за событьями матча вы сможете в нашей текстовой онлайн-трансляции.

Ранее главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

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