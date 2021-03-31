ЧМ-2022. Отбор

Хавбек Динамо поделился своими ожиданиями от предстоящей игры с Казахстаном.

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко прокомментировал предстоящий поединок третьего тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против Казахстана.

"Силы есть, ты представляешь свою страну и играешь за нее. В этом большая мотивация. Будем стараться реабилитироваться перед болельщиками за прошлую игру, будем атаковать и играть на полную, чтобы добиться положительного результата. Они вроде играют в пять защитников, это хорошая и крепкая команда. Но я думаю они нам по силам", — приводит слова Шапаренко ТК Футбол 1/2/3.

Команда Андрея Шевченко стартовала в отборочной кампании с выездной ничьи против Франции (1:1), после чего расписала мировую с финнами в Киеве (1:1).

Напомним, предстоящий матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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