ЧМ-2022. Отбор

Один из тренеров национальной сборной Украины вспомнил первую встречу в истории противостояния с Казахстаном.

С нынешним соперником по отбору ЧМ-2022 сборная Украины встречалась 4 раза и все матчи выиграла, однако Александр Шовковский напомнил, что противостояния с Казахстаном легкими не были.

"В выездном матче против Казахстана было непросто, но свою роль сыграло желание победить и вера в успех, – цитирует Шовковского официальный сайт УАФ. – Возможно, нам немного повезло, что мяч отскочил к Руслану Ротаню, и он забил победный мяч".

"Именно после этой победы мы поверили, что слова Олега Блохина перед началом отбора ЧМ-2006 о том, что мы выйдем на чемпионат мира с первого места, не были просто словами, что мы можем это сделать".

В рамках поединка третьего тура группового этапа квалификации к чемпионату мира-2022 состоится встреча между сборными Украины и Казахстана. Данное противостояние начнется 31-го марта в 21:45 по киевскому времени.

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