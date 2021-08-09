ЧМ-2022. Отбор

Матчем против Боснии и Герцоговины "сине-желтые" завершат квалификацию на чемпионат мира в Катаре.

Заключительный поединок группового этапа отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Боснии и Герцоговины и Украины пройдет в городе Зеница на стадионе Билино Поле. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Свой последний матч отбора на чемпионат мира в Катаре Украина проведет 16 ноября в 21:45.

На стадионе местного клуба Челик может присутствовать чуть более чем 15 тысяч зрителей.

Напомним, ближайший матч отбора ЧМ-2022 Украина проведет против Казахстана. Игра состоится на территории соперника на стадионе Астана-Арена 1 сентября. Спустя три дня "сине-желтые" сыграют против Франции на НСК Олимпийский в Киеве.

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