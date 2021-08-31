ЧМ-2022. Отбор

Football.ua предлагает вашему внимаю прямую трансляцию пресс-конференции исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

Сборная Украины в рамках четвертого тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года встретится с национальной командой Казахстана. Матч пройдет в Нур-Султане.

Предлагаем вашему вниманию видео онлайн-трансляцию предматчевой пресс-конференции исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова, а также вингера Андрея Ярмоленко, которая состоится 31 августа в 17:00 по киевскому времени:

Напомним, матч между Казахстаном и Украиной состоится в среду, 1 сентября. Начало поединка — в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.