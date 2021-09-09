ЧМ-2022. Отбор

Защитник сборной Чехии дал комментарий после матча против сборной Украины.

Сборная Украины в рамках товарищеского поединка играла против сборной Чехии и упустила победу на последних секундах.

Защитник чешской команды Владимир Цоуфал дал послематчевый комментарий, в котором выразил разочарование маленьким количеством чешских фанатов на стадионе.

"Очень жаль, что не приехало больше болельщиков Чехии. У Украины очень хорошая команда. Есть футболисты из Динамо и Шахтера, которые каждый год играют в еврокубках. Зинченко играл в Лиге чемпионов с Манчестер Сити. А фаны не хотят приходить смотреть на таких игроков.

Должен по крайней мере поблагодарить ту горстку зрителей, которые пришли на матч. Также хочу сказать спасибо украинским фанатам, которые создали фантастический фон", — сказал Цоуфал после матча.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украины против Чехии.