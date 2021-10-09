ЧМ-2022. Отбор

Наставник прокомментировал победу на Финляндией.

Наставник сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу на Финляндией (2:1).

"Я уже о Боснии думаю. Эта победа будет ничего не стоить, если не обыграем Боснию. Они сегодня Казахстан обыграли, и я уже думаю только о следующем сопернике. Состав? Считаю, что это оптимальный сейчас состав. Молодые постепенно стучатся — Корниенко, Булеца. Коля Шапаренко молодец, хорошо отыграл. Молодцы",- сказал специалист в эфире телеканалу Футбол 1.

Также наставник прокомментировал гол в исполнении Андрея Ярмоленко.

"Конечно, неожиданно, что Ярмоленко забил с правой ноги. Он тянул сегодня, лидер команды. Все молодцы. Ребятам нравится тот футбол, который я хочу видеть, но этот футбол очень затратный по энергии. Ребята всю игру прессинговали, всю игру бегали",- похвалил команду Петраков.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Финляндия — Украина (1:2).