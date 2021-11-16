ЧМ-2022. Отбор

Вашему вниманию реакция главного тренера "сине-желтых" после противостояния в отборе ЧМ-2022.

В заключительном и решающем матче отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Украины в гостях встречается с Боснией и Герцеговиной.

Исполняющий обязанности главного тренера "сине-желтых" Александр Петраков подведет итоги матча на послематчевой пресс-конференции. Начало в 23:45 по киевскому времени.

Вашему вниманию онлайн-трансляция:

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Босния и Герцеговина — Украина.