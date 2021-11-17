ЧМ-2022. Отбор

Наставник национальной сборной будет полноценным главным тренером.

Сборная Украины в рамках поединка заключительного тура группового этапа отборочного цикла чемпионата мира-2022 отправилась в гости к Боснии и Герцеговине и добилась победы со счетом 2:0.

"Мы готовили такую прекрасную историю как утверждение Александра Петракова главным тренером — без и.о. На завтрашнем Исполкоме это будет предложено.

Я уверен, что это будет поддержано. Это важная составляющая для игр плей-офф нашей команды", — сказал Андрей Павелко в эфире телеканалов Футбол 1/2/3.

Отметим, что Александр Петраков возглавил сборную Украины летом этого года и провел семь матчей во главе команды, выиграв дважды и пять раз сыграв вничью.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Украины против Боснии и Герцеговины.