ЧМ-2022. Отбор

Полузащитник национальной сборной — о матче отбора на чемпиона мира.

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал победу своей команды над Боснией и Герцеговиной и выход в плей-офф квалификации.

"Выполнили задачу минимум, вышли в плей-офф. Немного переживали, думаю это было видно по игре. Проявили характер и отработали на 100%, а потому заслуженно вышли в плей-офф.

Мы с ребятами разговаривали. Очень переживал, потому что на более опытных ребят ложится большая ответственность в таких играх. Для меня это такой матч был практически второй в жизни. Чувствовал, что играл нервозно.

Подсказывал партнерам, что мы играли в центре слишком широко, поэтому пытался сказать Зинченко и Малиновскому, чтобы они больше заходили в середину и держали мяч. Это больше тактические моменты. Старался всех поддержать помочь, они все молодцы. Как сказал Александра Петраков: "Сегодня была игра на результат". Нас просят играть в красивый футбол, но он не всегда приносит результат. Сегодня было важно победить", — сказал Тарас Степаненко на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Украины против Боснии и Герцеговины.