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  • ЧМ-2022. Отбор

    01 червня 2022, 12:01

    Маліновський: Вважаю, що зможемо пройти Шотландію, але гра буде дуже важка

    Хавбек збірної України Руслан Маліновський поділився своїми очікуваннями від матчу против шотландців.

    РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ, GETTY IMAGES
    РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ, GETTY IMAGES 01 червня 2022, 12:01

    Сьогодні, 1 червня, збірна України зіграє против Шотландії в рамках плей-оф відбору на ЧС-2022.

    "Це найважливіший матч для нас. Звісно, ​​у футболі є 3 результати. Але команда вийде і намагатиметься показати свій найкращий футбол та свою силу. Хочемо пройти далі і зіграти цей фінал з Уельсом, але розуміємо, що Шотландія матиме неймовірну підтримку — вони грають удома, але ми підготувалися непогано. Я вважаю, що ми маємо великі шанси пройти далі", - цитують Руслана телеканали Футбол 1/2/3.

    "Хочу зазначити, що на цьому стадіоні дуже хороша якість газону, тому нічого не заважатиме грати у футбол. З Шотландією треба грати швидко, багато рухатись і треба бути уважними на стандартних положеннях".

    "Хочеться здобути путівку на чемпіонат світу не лише для себе, а й для всієї України, для іміджу, для всього світу, для українських захисників, бо я вважаю, що вони зараз на першому плані. Футбол – це те, що об'єднує. Він може дати радість як для всієї України, так і для наших бійців".

    "Якщо ми пройдемо Шотландію, це ще не кінець. Є друга зустріч. Тож давайте зробимо першу половину справи. Вважаю, що зможемо, але гра буде дуже важка. Ми маємо шанси незважаючи на те, що граємо на виїзді. Для нас це нічого не змінює. Виходитимемо і гратимемо на результат", — підсумував Малиновський.

    Матч Шотландія — Україна почнеться гра о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.

    Люди

    Руслан Маліновський

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    Україна

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