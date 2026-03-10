Інше

Півзахисник Борусії Дортмунд прагне дебютувати у березневих товариських матчах та потрапити на ЧС-2026.

Півзахисник Борусії Дортмунд Карні Чуквуемека вирішив виступати за національну збірну Австрії.

22-річний хавбек може дебютувати за австрійську команду вже у контрольних матчах у березні. Головна мета – потрапити до складу збірної на чемпіонат світу-2026.

Карні народився у Відні, але виріс у англійському Нортхемптоні. Раніше він виступав за юнацькі збірні Англії різного віку U17-20.

Збірна Австрії наприкінці березня проведе контрольні матчі проти Гани (27 березня) та Південної Кореї (31 березня). Влітку австрійська команда зіграє з Тунісом (1 червня). На чемпіонаті світу-2026 Австрія потрапила до групи J разом із збірними Аргентини, Алжиру та Йорданії.