Колишній захисник Манчестер Ситі поділився думками щодо оборонної лінії національної команди перед стартом світової першості.
Кайл Вокер, Getty Images
04 червня 2026, 11:38
Ексфутболіст Манчестер Сіті Кайл Вокер оцінив захисну лінію національної збірної Англії перед стартом чемпіонату світу — 2026.
Палмер, Александер-Арнольд, Фоден та Магвайр не поїдуть на ЧС-2026
"Якщо подивитися на оборону, то ніхто не продемонстрував дуже високого рівня гри. Не знаю, чи можна покластися на такий захист. У мене є сумніви щодо деяких футболістів, але я не головний тренер.
Шоу та Магвайр чудово показали себе у сезоні-2025/26, але їх не взяли на мундіаль. Думаю, ці хлопці мали туди вирушити", — наводить слова захисника портал Goal.
На груповій стадії чемпіонату світу збірна Англії зустрінеться з Хорватією, Ганою та Панамою.