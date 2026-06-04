Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Колишній захисник Манчестер Ситі поділився думками щодо оборонної лінії національної команди перед стартом світової першості.

Ексфутболіст Манчестер Сіті Кайл Вокер оцінив захисну лінію національної збірної Англії перед стартом чемпіонату світу — 2026.

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"Якщо подивитися на оборону, то ніхто не продемонстрував дуже високого рівня гри. Не знаю, чи можна покластися на такий захист. У мене є сумніви щодо деяких футболістів, але я не головний тренер.

Шоу та Магвайр чудово показали себе у сезоні-2025/26, але їх не взяли на мундіаль. Думаю, ці хлопці мали туди вирушити", — наводить слова захисника портал Goal.

На груповій стадії чемпіонату світу збірна Англії зустрінеться з Хорватією, Ганою та Панамою.