Ексфутболіст Манчестер Сіті Кайл Вокер оцінив захисну лінію національної збірної Англії перед стартом чемпіонату світу — 2026. 

Палмер, Александер-Арнольд, Фоден та Магвайр не поїдуть на ЧС-2026

"Якщо подивитися на оборону, то ніхто не продемонстрував дуже високого рівня гри. Не знаю, чи можна покластися на такий захист. У мене є сумніви щодо деяких футболістів, але я не головний тренер.

Шоу та Магвайр чудово показали себе у сезоні-2025/26, але їх не взяли на мундіаль. Думаю, ці хлопці мали туди вирушити", — наводить слова захисника портал Goal.

На груповій стадії чемпіонату світу збірна Англії зустрінеться з Хорватією, Ганою та Панамою. 