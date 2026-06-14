Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Від Франції до Німеччини: як найсильніші збірні планети несподівано провалювали захист чемпіонського титулу вже на груповому етапі.

На YouTube-каналі Football.ua вийшло нове відео, в якому ми розповідаємо про прокляття чемпіонів світу.

Перед кожним чемпіонатом світу чинного володаря трофея згадують не лише серед фаворитів, а й у контексті загадкового "прокляття чемпіонів". За останні десятиліття чимало переможців мундіалю вже на наступному турнірі сенсаційно завершували виступи після групового етапу — так сталося з Францією (2002), Італією (2010), Іспанією (2014) та Німеччиною (2018). Лише Франція на ЧС-2022 змогла перервати цю невтішну тенденцію та дістатися фіналу.

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